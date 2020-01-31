Вашингтон, 31 января, 2020, 09:39 — ИА Регнум. Специалисты американского автопроизводителя Ford создали рисунок «секреток» на основе голоса водителя. Об этом сообщается на сайте «Прогресс Технологий».

“Прогресс Технологий” Новый тип замка для автомобилей

Новый тип «секреток» для автомобилей, затрудняющих кражу колёс, создаётся при помощи голоса владельца автомобиля и технологии 3D-печати. Этот метод очень похож на сканирование радужной оболочки глаза.

Для производства инновационного замка необходимо записывать голосовую дорожку. После этого она накладывается на напечатанную на 3D-принтере деталь и вырезается по контуру на том же самом принтере. В итоге получается две части замка. Одна — замок, а вторая — ключ. Стоит отметить, что они печатаются из нержавеющей стали.

Напомним, в прошлом году дилеры компании Ford в РФ реализовали 12 589 автомобилей семейства Ford Transit, увеличив уровень продаж 2018 года на 4%.

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