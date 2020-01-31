Горно-Алтайск, 31 января, 2020, 09:36 — ИА Регнум. Центр кинологической службы МВД по Республике Алтай отдаёт в хорошие руки служебную собаку, вышедшую «на пенсию». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Сайт МВД по Республике Алтай 04.мвд.рф Немецкая овчарка готовится уйти «на пенсию»

«Сотрудники Центра… вводят практику передачи служебных собак, отслуживших свой срок, гражданам, нуждающимся в умном и преданном четвероногом друге», — отметили в МВД.

Так, первой «на гражданку» отправится немецкая овчарка восьми лет, которая на службе искала взрывчатку и наркотические средства. Отмечается, что условия содержания питомца проверят сотрудники лично перед передачей. В частности, хозяева должны быть способны обеспечить хорошее питание и содержание в сухом вольере с тёплой будкой.

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