Новый корпус АлтГУ на месте сквера: алтайский учёный записал обращение
Барнаул, 31 января, 2020, 09:34 — ИА Регнум. Известный алтайский учёный, кандидат исторических наук Данил Дегтярёв опубликовал видеообращение к студентам Алтайского государственного университета (АлтГУ) с призывом не верить руководству, заявившему об отсутствии альтернативы по выбору места строительства нового корпуса вуза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Учёный заявил, что ему очень не нравится идея постройки нового учебно-лабораторного корпуса рядом с площадью Сахарова по адресу улица Димитрова, 66 в Барнауле.
«Мне очень не нравится эта идея, я считаю, что строительство нового корпуса во-первых приведёт к вырубке зелёных насаждений (а зелени у нас в центре не так много), а во вторых — это испортит исторически сложившийся ансамбль площади Сахарова, а привычный всем вид центра Барнаула будет безвозвратно утрачен», — отмечает Данил Дегтярёв.
В его обращении к студентам Алтайского государственного университета он отмечает, что их интересы могут тоже пострадать в результате этой стройки.
«Друзья! Я сам работал в университете в течение пяти лет, я понимаю ваши нужды в плане обучения в новых аудиториях. Руководство университета будет убеждать вас в том, что есть только два варианта: либо строить новый корпус на площади Сахарова, либо вы будете учиться в старых аудиториях. Но это — ложный выбор!
На самом деле, корпус можно построить и в другом месте, например, за проспектом Комсомольский (в створе будущего Обского бульвара), а сквер можно, и, я считаю, нужно сохранить, благоустроить и сделать тематическим сквером учёных, чтобы в нём могли встречаться и студенты, и преподаватели, чтобы это было знаковое место нашего Алтайского государственного университета.
Но если будет стройка, то не будет ни сквера учёных, ни места встречи. Поэтому я призываю вас думать своей головой и не верить тому, что будет говорить руководство, иметь свою точку зрения по этому вопросу», — призывает учёный-краевед Данил Дегтярёв.
Как уже сообщало ИА REGNUM, участок, на котором руководство АлтГУ собирается построить новый учебно-лабораторный корпус, находящемся в бессрочном пользовании вуза. С сейчас на этом месте располагается городской сквер. Ранее Данил Дегтярёв провёл одиночный пикет у стен АлтГУ в плакатом «Я против застройки сквера».
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