Санкт-Петербург, 31 января, 2020, 09:36 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области создали межведомственный штаб по недопущению возникновения на территории региона очагов коронавирусной инфекции, охватившей Китай и проникшей в целый ряд других стран. Об этом сообщает 31 января пресс-служба обладминистрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание правительства Ленинградской области

Соответствующее решение приняла областная Санитарно-противоэпидемическая комиссия (СПЭК) на внеочередном заседании в четверг, 30 января.

«В состав штаба вошли представители комитета по здравоохранению, специалисты-эпидемиологи, руководители медицинских учреждений, комитетов по туризму и общего и профессионального образования», — говорится в сообщении.

Также СПЭК одобрила план по противодействию проникновению и возможному распространению коронавируса на территории региона. Среди принимаемых мер — проверка готовности медицинских организаций к приему больных новой коронавирусной инфекцией, включая наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, закупка противовирусных препаратов, дополнительная подготовка персонала по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.

«Больных с характерными симптомами, повышенной температурой тела и внебольничными пневмониями, прибывших из-за рубежа будут немедленно помещать в специализированную медицинскую организацию. Всему персоналу предписано принимать максимальные меры защиты, инфекционные отделения перевести на строгий противоэпидемический режим», — отмечают в пресс-службе правительства Ленобласти.