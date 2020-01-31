Калуга, 31 января, 2020, 09:34 — ИА Регнум. В год 75-летия Великой Победы ветераны не смогли посетить воинское захоронение и мемориал на братской могиле времён Великой Отечественной войны в Калуге, где захоронен 121 боец Красной Армии. Солдаты погибли в декабре 1941 года в боях за Калугу с немецко-фашистскими захватчиками на территории соснового бора и в окрестностях у деревни Анненки, тогда же, в 1941-м, и было создано захоронение, сообщает 31 января корреспондент ИА REGNUM по информации калужского интернет-сайта «За правду и справедливость», который ссылается на телеграмм-канал «Совесть губернаторов».

Gorbatin.su Снимок резиденции калужского чиновника с домом в 480 кв. м. и вертолётной площадкой в сосновом бору. Приватизированная территории резиденции порядка 11 гектаров. Снимок сделан со спутника и помещён на карту Яндекса. .

Когда к захоронению попытались пройти ветераны, чтобы почтить память погибших солдат, выяснилось, что доступ к воинскому захоронению перекрыт забором, охраняется частным охранным предприятием и находится, как утверждают сторожа, на закрытой территории, где проживает чиновник высокого ранга.

В настоящее время в Калужской области 585 воинских захоронений входят в федеральную целевую программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы». В 2019 году были проведены ремонтные работы на 45 воинских захоронениях во всех муниципальных образованиях области на сумму более 21 млн рублей. В 2020 году выделены почти 40 млн рублей на ремонт 128 воинских объектов. Работы планируется завершить до 1 мая 2020 года — утверждают в региональном министерстве культуры.