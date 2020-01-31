Новосибирск, 31 января, 2020, 08:34 — ИА Регнум. В Москве состоялась двусторонняя рабочая встреча министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Они обсудили вопросы развития научной и образовательной сферы в Сибирском регионе, сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области.

Правительство Новосибирской области Встреча министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

По словам Андрея Травникова, они подробно обсудили ход реализации национального проекта «Наука» на территории региона, в частности — реализацию проекта Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

Как отметил Валерий Фальков, Новосибирская область — один из крупнейших научных центров Российской Федерации. Он высоко оценил роль региона в решении приоритетных задач научно-технологического развития страны.

Отметим, реализация национального проекта «Наука» — один из важнейших приоритетов в работе новосибирского правительства. В рамках нацпроекта научные организации региона в 2019 году получили 18 федеральных грантов и субсидии на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

По итогам конкурсных отборов Министерства науки и высшего образования РФ гранты получили четыре научные организации: Новосибирский госуниверситет — на развитие сети специализированных учебных научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров; НГУ и Институт математики им. Соболева СО РАН — на создание и развитие математического центра мирового уровня «Математический центр в Академгородке; ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора — на создание Центра геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости; Институт цитологии и генетики СО РАН — на создание Курчатовского геномного центра.

Ещё 14 ведущих организаций академического сектора науки Новосибирской области получили гранты на мероприятия по обновлению приборной базы.

Во исполнение Указа президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Наука» в Новосибирской области идёт создание флагманского объекта проекта «Академгородок 2.0» — ЦКП «СКИФ».