Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 31 января примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате. Визит в Казахстан — первая зарубежная поездка нового российского премьер-министра. Среди тем, которые, вероятно, будут обсуждаться на заседании совета, — снятие барьеров во взаимной торговле, интеграция информационных систем, расширение использования национальных валют, создание наднационального регулирования торговлей алкоголем. Михаил Мишустин должен провести ряд двусторонних встреч с коллегами, в том числе с Николом Пашиняном (Армения), Сергеем Румасом (Белоруссия), Ионом Кику (Молдавия), Аскаром Маминым (Казахстан). В планах главы правительства РФ также участие в форуме «Цифровое будущее глобальной экономики». [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин. Иван Шилов ИА REGNUM

07:20 31.01.2020 Это первая зарубежная поездка Михаила Мишустина в новой должности. Читайте также: Мишустин впервые полетел за границу в статусе премьер-министра

07:29 31.01.2020 На заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате «приоритетное внимание будет уделено устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, интеграции национальных информационных систем, взаимодействию в областях таможенного регулирования и формированию общих рынков союза», сообщается на сайте правительства РФ.

07:37 31.01.2020 Первая встреча Мишустина в Алма-Ате — с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым.

07:39 31.01.2020 Мишустин назвал символичным то, что первый свой визит в качестве председателя правительства он совершает в Казахстан, с которым Россию связывают «давние дружеские и партнёрские отношения».

08:03 31.01.2020 Аскар Мамин, в свою очередь, поздравил Михаила Мишустина с назначением. «Мы нацелены и далее работать с российскими партнёрами в целях реализации стратегического курса отношений между двумя странами»,— сказал Мамин.

08:05 31.01.2020 Главы правительств двух стран акцентировали внимание на важности качественной подготовки к предстоящему в ноябре 2020 года в городе Кокшетау XVII Форуму межрегионального сотрудничества на тему «Экологическое сотрудничество».

08:10 31.01.2020 Аскар Мамин и Михаил Мишустин. primeminister. kz

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08:19 31.01.2020 Активно развиваются совместные проекты казахстанского бизнеса с крупными российскими компаниями «КамАЗ» и «Петербургский тракторный завод», отмечает пресс-служба правительства Казахстана. Планируется строительство заводов по производству редукторов главных передач ведущих мостов грузовых автомобилей (с вводом с эксплуатацию в четвёртом квартале 2021 года), специальной техники на базе шасси автомобилей «КамАЗ», литейный завод для производства деталей. Одновременно запланировано создание инжинирингового и исследовательского центра в Казахстане с испытательным полигоном для тестирования новейших образцов автомобилей. В июле 2019 года осуществлена сборка первой тестовой партии тракторов «Кировец» совместно с «Петербургским тракторным заводом».

08:25 31.01.2020 Переговоры премьер-министров России и Казахстана в Алма-Ате 31.01.2020 . primeminister. kz

08:28 31.01.2020 Форум «Цифровое будущее глобальной экономики» начался в Алма-Ате. Выступает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

08:30 31.01.2020 Теневые онлайн-транзакции, развитие криптовалют — некоторые темы, обозначенные в презентации, которая сопровождает выступление Михаила Мишустина.

08:33 31.01.2020 Мишустин заявил, что в России уже приступили к созданию единой цифровой платформы, а Россия как лидер в области цифровых технологий готова делиться с партнёрами по ЕАЭС своими наработками.

08:34 31.01.2020 «Цифровизация стала ключом глобальной конкуренции», — отметил глава российского правительства.

08:35 31.01.2020 Мы должны вести речь о «признании электронной цифровой подписи на всём пространстве ЕАЭС», подчеркнул Мишустин.

08:36 31.01.2020 Также Мишустин продемонстрировал видеоролик о будущем налогоплательщиков.

08:37 31.01.2020 В видео речь идёт об онлайн-сервисах для самозанятых.

08:39 31.01.2020 «Надеюсь, мы построим наш Союз с самыми современными цифровыми технологиями для лучшей жизни наших людей», — резюмировал Михаил Мишустин.

08:40 31.01.2020 Михаил Мишустин на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» в Алма-Ате. live.russia.tv

08:44 31.01.2020 Пленарная сессия форума посвящена теме «Построение устойчивого региона на основе данных и искусственного интеллекта».

08:46 31.01.2020 Михаил Мишустин на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» в Алма-Ате. live.russia.tv

08:50 31.01.2020 В рамках форума планируется вручение премии Digital Almaty Awards. Глава российского правительства Михаил Мишустин вручит награду в номинации «Женщина года в IT».

09:01 31.01.2020 Мишустин заявил о необходимости единой системы цифровой идентификации на всём пространстве ЕАЭС.

09:03 31.01.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что в ЕАЭС до сих пор нет ни собственного программного обеспечения, ни своих процессоров, ни собственной системы цифровой безопасности.

09:09 31.01.2020 Выставку казахских IT-компаний и стартап-проектов посетил перед началом международного форума «Цифровое будущее глобальной экономики» со своими коллегами из стран ЕАЭС председатель правительства России Михаил Мишустин в Алма-Ате. Подробности в материале: Мишустин с коллегами из стран ЕАЭС посетил в Алма-Ате выставку IT-компаний

09:32 31.01.2020 Цифровая трансформация, которая происходит во всем мире, требует переосмысления роли государства. Об этом 31 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме Digital Almaty в Алма-Ате. Читайте подробнее: Цифровая трансформация требует переосмысления роли государства — Мишустин

09:41 31.01.2020 На форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» в Алма-Ате. live.russia.tv

09:50 31.01.2020 Странам-участникам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо вырабатывать общие ответы на вызовы, связанные с развитием цифровых технологий. Об этом 31 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» в Алма-Ате. Читайте также: Мишустин призвал ЕАЭС вырабатывать общие ответы на современные вызовы

09:53 31.01.2020 Перед пленарной сессией Михаил Мишустин совместно с главами делегаций, принимающих участие в форуме, осмотрел выставку IT-компаний и стартап-проектов.

10:00 31.01.2020 Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие во вручении премий Digital Almaty Awards, церемония состоялась в рамках форума «Цифровое будущее глобальной экономики» в Алма-Ате. Читайте также: Мишустин принял участие во вручении премий Digital Almaty Awards

10:02 31.01.2020 Осмотр выставки IT-компаний и стартап-проектов. government.ru

10:13 31.01.2020 С момента подписания договора о создании Евразийского экономического союза прошло почти шесть лет, напоминает пресс-служба правительства Казахстана. «За это время создан внушительный перечень наднационального законодательства, которое обеспечивает свободное движение товаров, услуг, рабочей силы в едином экономическом пространстве».

10:17 31.01.2020 На очередном заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Алма-Ате обсуждалась работа по устранению странами барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, в том числе — тему признания банковских гарантий при участии во взаимных государственных закупках. В правительстве Казахстана подчеркнули, что «если Казахстан принимает банковские гарантии всех стран ЕАЭС, то в России в качестве обеспечения участия в процедурах государственных закупок принимаются банковские гарантии исключительно российских банков».

10:19 31.01.2020 Заседание совета ЕЭК в Алма-Ате 31.01.2020 . primeminister. kz

10:35 31.01.2020 Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил расширить список товаров и услуг, поставляемых в Россию. Читайте также: В Казахстане предложили расширить список поставляемых в РФ товаров

10:42 31.01.2020 Встреча Михаила Мишустина с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. 31.01.2020 . government.ru