Мишустин в Казахстане: будущее ЕАЭС и глобальной экономики — все новости
Это первая зарубежная поездка Михаила Мишустина в новой должности.
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На заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате «приоритетное внимание будет уделено устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, интеграции национальных информационных систем, взаимодействию в областях таможенного регулирования и формированию общих рынков союза», сообщается на сайте правительства РФ.
Первая встреча Мишустина в Алма-Ате — с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым.
Мишустин назвал символичным то, что первый свой визит в качестве председателя правительства он совершает в Казахстан, с которым Россию связывают «давние дружеские и партнёрские отношения».
Аскар Мамин, в свою очередь, поздравил Михаила Мишустина с назначением.
«Мы нацелены и далее работать с российскими партнёрами в целях реализации стратегического курса отношений между двумя странами»,— сказал Мамин.
Главы правительств двух стран акцентировали внимание на важности качественной подготовки к предстоящему в ноябре 2020 года в городе Кокшетау XVII Форуму межрегионального сотрудничества на тему «Экологическое сотрудничество».
Россия — главный торговый партнер Казахстана. Как отмечается на официальном сайте премьер-министра Казахстана, за 11 месяцев 2019 года двусторонний товарооборот составил $17,2 млрд. В Казахстане действует свыше 10 тыс. предприятий с участием российского капитала — это 37,4% от общего числа предприятий с иностранным капиталом.
Активно развиваются совместные проекты казахстанского бизнеса с крупными российскими компаниями «КамАЗ» и «Петербургский тракторный завод», отмечает пресс-служба правительства Казахстана.
Планируется строительство заводов по производству редукторов главных передач ведущих мостов грузовых автомобилей (с вводом с эксплуатацию в четвёртом квартале 2021 года), специальной техники на базе шасси автомобилей «КамАЗ», литейный завод для производства деталей. Одновременно запланировано создание инжинирингового и исследовательского центра в Казахстане с испытательным полигоном для тестирования новейших образцов автомобилей.
В июле 2019 года осуществлена сборка первой тестовой партии тракторов «Кировец» совместно с «Петербургским тракторным заводом».
Форум «Цифровое будущее глобальной экономики» начался в Алма-Ате. Выступает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Теневые онлайн-транзакции, развитие криптовалют — некоторые темы, обозначенные в презентации, которая сопровождает выступление Михаила Мишустина.
Мишустин заявил, что в России уже приступили к созданию единой цифровой платформы, а Россия как лидер в области цифровых технологий готова делиться с партнёрами по ЕАЭС своими наработками.
«Цифровизация стала ключом глобальной конкуренции», — отметил глава российского правительства.
Мы должны вести речь о «признании электронной цифровой подписи на всём пространстве ЕАЭС», подчеркнул Мишустин.
Также Мишустин продемонстрировал видеоролик о будущем налогоплательщиков.
В видео речь идёт об онлайн-сервисах для самозанятых.
«Надеюсь, мы построим наш Союз с самыми современными цифровыми технологиями для лучшей жизни наших людей», — резюмировал Михаил Мишустин.
Пленарная сессия форума посвящена теме «Построение устойчивого региона на основе данных и искусственного интеллекта».
В рамках форума планируется вручение премии Digital Almaty Awards. Глава российского правительства Михаил Мишустин вручит награду в номинации «Женщина года в IT».
Мишустин заявил о необходимости единой системы цифровой идентификации на всём пространстве ЕАЭС.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что в ЕАЭС до сих пор нет ни собственного программного обеспечения, ни своих процессоров, ни собственной системы цифровой безопасности.
Выставку казахских IT-компаний и стартап-проектов посетил перед началом международного форума «Цифровое будущее глобальной экономики» со своими коллегами из стран ЕАЭС председатель правительства России Михаил Мишустин в Алма-Ате.
Подробности в материале: Мишустин с коллегами из стран ЕАЭС посетил в Алма-Ате выставку IT-компаний
Цифровая трансформация, которая происходит во всем мире, требует переосмысления роли государства. Об этом 31 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме Digital Almaty в Алма-Ате.
Читайте подробнее: Цифровая трансформация требует переосмысления роли государства — Мишустин
Странам-участникам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо вырабатывать общие ответы на вызовы, связанные с развитием цифровых технологий. Об этом 31 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» в Алма-Ате.
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Перед пленарной сессией Михаил Мишустин совместно с главами делегаций, принимающих участие в форуме, осмотрел выставку IT-компаний и стартап-проектов.
Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие во вручении премий Digital Almaty Awards, церемония состоялась в рамках форума «Цифровое будущее глобальной экономики» в Алма-Ате.
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С момента подписания договора о создании Евразийского экономического союза прошло почти шесть лет, напоминает пресс-служба правительства Казахстана. «За это время создан внушительный перечень наднационального законодательства, которое обеспечивает свободное движение товаров, услуг, рабочей силы в едином экономическом пространстве».
На очередном заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Алма-Ате обсуждалась работа по устранению странами барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, в том числе — тему признания банковских гарантий при участии во взаимных государственных закупках.
В правительстве Казахстана подчеркнули, что «если Казахстан принимает банковские гарантии всех стран ЕАЭС, то в России в качестве обеспечения участия в процедурах государственных закупок принимаются банковские гарантии исключительно российских банков».
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил расширить список товаров и услуг, поставляемых в Россию.
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В Алма-Ате началось заседание Евразийского межправительственного совета.
«Естественно, мы должны вести речь о признании электронной цифровой подписи на всем пространстве союза», — заявил Мишустин.
Подробности: Мишустин выступил за внедрение электронной подписи во всех странах ЕАЭС
Главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали встречу в узком составе в Алма-Ате.
Подробности в материале: Премьер-министры стран ЕАЭС начали встречу в узком составе
Электронная цифровая подпись должна признаваться на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На такую необходимость сегодня, 31 января, в ходе выступления на пленарной сессии международного форума «Цифровое будущее глобальной экономики» в Алма-Ате указал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Список глав делегаций, принимающих участие в заседании Евразийского межправительственного совета:
«На сегодня ведётся согласованный реестр препятствий. Он содержит 68 препятствий — за три года. Мы данный реестр начинали с 60 и вместо того, чтобы снизить данный показатель, мы с каждым годом его увеличиваем, создавая всё новые и новые барьеры, либо затягивая их устранение», — заявил Мамин.
Подробнее: Препятствия для торговли в ЕАЭС только растут — премьер-министр Казахстана
Директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов считает, что задача Михаила Мишустина — «перезапустить» сотрудничество стран-участниц ЕАЭС, которое при Дмитрии Медведеве застопорилось. Новому премьеру, считает аналитик, поможет его опыт работы на посту руководителя российской Федеральной налоговой службы, сообщает zakon.kz.
Михаил Мишустин заявил о главной цели: обеспечить рост экономик стран «пятёрки».
Среди задач, которые стоят перед ЕАЭС, Михаил Мишустин назвал необходимость устранения препятствий во внутренней торговле и развитие конкурентных условий для бизнеса.
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны серьезно продвинуться в переговорах о взаимодействии с другими государствами, заявил 31 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.
Подробности в материале: Мишустин призвал ЕАЭС продвинуться в переговорах с другими странами
Страны ЕАЭС в ближайшее время должны сконцентрироваться на устранении препятствий для торговли внутри интеграционного объединения. С таким заявлением выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что это непростая и трудоёмкая работа, которая требует компромиссов и готовности конструктивно подходить к решению непростых вопросов.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян сделали селфи во время встречи. Такую идею предложил армянский премьер сразу после серии официальных фото с рукопожатием.
Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил медаль Столыпина I степени председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну.
Об этом: Мишустин вручил главе коллегии ЕЭК медаль Столыпина I степени
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян сделали селфи на телефон главы армянского правительства на своей первой двусторонней на полях межправсовета ЕАЭС в Алма-Ате.
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В ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россию и Армению связывают давние союзнические и партнёрские отношения.
«Новый состав правительства настроен на продолжение наших конструктивных отношений и рабочих контактов с нашими армянскими коллегами, в том числе в рамках межправкомиссии, которую возглавляет министр транспорта Евгений Дитрих», — сказал Пашинян.
Селфи Никола Пашиняна с Михаилом Мишустиным. © Instagram nikolpashinyan_official
В ходе встречи с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал «раскрыть потенциал договора и обеспечить максимальную гармонизацию национальных законодательств».
«Если за заявлениями премьер-министра России последуют реальные шаги — можно это только приветствовать. У главы российского правительства сейчас все карты на руках. Он человек, который может принимать решения и контролировать их исполнение», — казахстанский политолог Замир Каражанов прокомментировал ИА REGNUM визит Михаила Мишустина в Алма-Ату.
Об этом: У Михаила Мишустина «сейчас все карты на руках» — мнение
Россия нацелена на расширение сотрудничества с Молдавией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Мы очень заинтересованы в расширении сотрудничества с Молдавией, наполнении его реальным содержанием, прежде всего в торгово-экономической сфере», — сказал он «на полях» встречи с премьер-министром Молдавии Ионом Кику.
Встреча с премьер-министром Молдавии Ионом Кику. Фото: government.ru
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приехал в Нур-Султан. Здесь глава российского правительства проведёт встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Такаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.
Встреча с премьер-министром Молдавии Ионом Кику. Фото: government.ru