Санкт-Петербург, 30 января, 2020, 18:54 — ИА Регнум. После страшной январской трагедии в подвальном хостеле в Перми специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» провели внеплановую проверку подвальных помещений, где расположены инженерные сети предприятия.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Хостел с трубами горячей воды

«В ходе проверки выявлено 1002 нарушения, в том числе многочисленные грубые игнорирования запрета на размещение объектов в охранной зоне тепловых сетей», — сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе предприятия.

Так, в самом центре Петербурга, на Почтамтском переулке, д. 6, в полуподвальном помещении обосновалось круглосуточное кафе «Яблоко». Через его помещение идет транзитная тепловая сеть диаметром 200 мм. В случае ее прорыва помещение быстро заполнится водой.

«Посетители и работники точки общепита буквально сидят на трубах с кипятком», — констатировали энергетики.

В Кировском районе Петербурга, на ул. Зои Космодемьянской, д. 11, лит. А, в подвале расположилась мини-гостиница «7 Планет». Ее клиенты спят прямо у трубы, температура воды в которой достигает 100 градусов.

«В связи с несоблюдением охранных зон тепловых сетей в адрес собственников, арендаторов, управляющих компаний и администраций районов Санкт-Петербурга направлены требования о необходимости освободить подвальные помещения», — заявил главный инженер АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 20 января 2020 года в Перми кипяток затопил цокольный этаж дома на улице Советской Армии, 21, где незаконно находился мини-отель. Пять человек, в том числе маленькая девочка, погибли от страшных ожогов. Ещё трое были госпитализированы.