Москва, 30 января, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы до 29 марта арестовал экс-заместителя главы столичного отдела УВД по Западному административному округу Игоря Ляховца, обвиняемого в превышении должностных полномочий в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Алексей Чалов ИА REGNUM Игорь Ляховец в Басманном суде

«Подсудимый может, используя свои навыки работы в правоохранительных органах, препятствовать следствию, оказывать давление на свидетелей или уничтожить улики. Избрать в отношении подсудимого меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта», — объявила судья Евгения Николаева.

Ляховец виновным себя не признает.

«Данная мера пресечения избрана для того, чтобы заставить меня дать нужные показания», — заявил он.

Ранее 30 января Басманный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для двух других экс-сотрудников полиции, проходящих по этому делу — Дениса Коновалова и Романа Феофанова.

Всем экс-полицейским предъявлены обвинения в нарушении п. п. а, б, в ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»), ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»).

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Голунов был задержан летом 2019 года. Ему были выдвинуты обвинения в производстве и сбыте наркотиков. Дело вызвало широкий общественный резонанс, после чего Голунова оправдали, а против сотрудников полиции, арестовавших его, возбудили уголовные дела.