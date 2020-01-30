Санкт-Петербург, 30 января, 2020, 17:54 — ИА Регнум. В Петербурге частично удовлетворен иск пенсионера Сергея Левашова, серьезно пострадавшего прошлой зимой от падения глыбы льда с крыши. Это следует из карточки дела на сайте Василеостровского районного суда.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки в Петербурге. Февраль 2019 года

Решение было принято в четверг, 30 января. Ответчиком выступила управляющая компания «Мир», тяжба длилась почти полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года, когда петербургские власти и жилищники не справлялись с уборкой города от снега и наледи, на голову 71-летнему бывшему кинооператору «Ленфильма» Сергею Левашову с крыши дома по 12-й линии Васильевского острова рухнула ледяная глыба и пробила ему череп.

Пострадавшего отвезли в Мариинскую больницу, где врачи боролись за его жизнь. Дом обслуживался УК «Мир», причем накануне там счищали снег с крыш.

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Василеостровский районный суд решил, что организация должна выплатить пострадавшему 6 тыс. рублей за материальный вред и 500 тыс. рублей — за моральный, сообщает ЗАКС.Ру.

Сын пострадавшего уже заявил, что семья не согласна с решением суда, так как считает подобную компенсацию слишком незначительной в сравнении с полученными травмами и перенесенными страданиями.