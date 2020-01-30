Москва, 30 января, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Министерство обороны России к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне выпустит знак отличия для военнослужащих, которые будут задействованы в праздничном параде 9 мая 2020 года, сообщает 30 января газета «Известия» со ссылкой на российское военное ведомство.

Памятная медаль «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Памятную медаль «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» получат российские военные, прошедшие в составе парадных расчётов по Красной площади в Москве, Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и в других российских городах.

Издание публикует эскиз наградного знака, выполненного в виде медали, на лицевой стороне которой изображено прохождение по Красной площади «танка Победы» Т-34/85 в сопровождении двух современных российских танков Т-90, в небе над которыми движутся воздушный топливозаправщик Ил-78 и штурмовик Су-25. На другой её стороне, под гербом Министерства обороны, выбита надпись: «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.»

Как сообщало ИА REGNUM, ветеранам Великой Отечественной войны начали вручать юбилейную медаль «75 лет Победы», учреждённую в 2019 году. Медаль будет вручаться ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в субъектах России и в странах СНГ.