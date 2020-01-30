Калуга, 30 января, 2020, 17:29 — ИА Регнум. 30 предприятий Калужской области принимают участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». К 2024 году государственной поддержкой, куда входит льготное финансирование, помощь в оптимизации производства и переобучение кадров, намерены воспользоваться ещё 108 компаний, которые планируют повысить производительность труда не менее чем на 30%, сообщает 30 января корреспондент ИА REGNUM по информации Агентства регионального развития Калужской области.

Фото ОАО «Калугапутьмаш» для пресс-службы правительства Калужской области Специалисты предприятий региона посетили калужский завод путевых машин и гидроприводов (ОАО «Калугапутьмаш»)

Так, калужский завод путевых машин и гидроприводов (ОАО «Калугапутьмаш»), с декабря 2018 года стал участником нацпроекта. Только за первые шесть месяцев 2019 года реализации проекта незавершенное производство на данном участке сократили на 12,5%, время протекания процесса уменьшили в два раза, а выработку повысили почти в 1,5 раза. Опыт оптимизации производственных процессов также перенимают предприятия-участники пятой волны национального проекта в регионе. Это компания «Полёт-Сервис», занимающаяся изготовлением конструкций из композитных материалов, предприятие «Ермолино», специализирующееся на текстильной продукции, и производитель стройматериалов «Калужский центр сварной сетки».

Участники данного нацпроекта, достигшие высоких показателей, могут претендовать на безвозмездное получение финансовой поддержки. К участию в проекте будет привлечено не менее 10 тыс. предприятий в 85 субъектах Российской Федерации.