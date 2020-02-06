Тегеран, 7 февраля, 2020, 01:32 — ИА Регнум. Мгновенное (по сравнению с обычным развитием событий в подобных случаях) признание Ираном своей вины в деле с украинским «Боингом» заставляет задуматься о дальнейшем ходе расследования, в котором все не так очевидно, как представлялось вначале. Какие сюрпризы может преподнести расследование этой катастрофы, рассказывает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Ситуация вокруг Ирана в январе 2020 года была близка к серьезному кризису, об этом говорит и усиление дипломатических визитов в регионе. И тем не менее конфликт, пусть и не переросший в военное столкновение, продолжается. Похоже, что судебное расследование по сбитому над Ираном «Боингу» будет содержать обвинение США в данном инциденте. О возможности такого обвинения говорят даже американские эксперты, например, такой известный специалист по контртеррору, как Филипп Джеральди, который заявил о возможности целенаправленного отключения транспондера украинского самолета, взлома иранской системы обороны и умышленной кибератаки.

Подтверждением данной версии может служить появление в «инстраграмме» видеозаписи иранской ракеты, поразившей самолет. Случайность этой съемки стремится к нулю, и, возможно, эта схемка, действительно, подтверждает срежиссированность истории с «Боингом». С учетом действий, уже произведенных Ираном, власти которого арестовали причастных к катастрофе самолета, Иран вполне может заявить о вине США вследствие специальной операции американских ВВС.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Украинский «Боинг»: персы готовят ответ?».