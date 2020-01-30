На свой пиар керченские «депутаты в шубах» тратят почти три миллиона рублей
Керчь, Крым, 30 января, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Горсовет Керчи, представительницы которого пришли к блокадникам Ленинграда в роскошных шубах, вызвав волну народного негодования, потратит почти три миллиона рублей на освещение собственной деятельности в СМИ. Объявление о конкурсе размещено на сайте госзакупок 28 января.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава керченского городского совета Мая Хужина, её заместитель Лариса Щербула и другие чиновницы поздравили ветеранов с годовщиной снятия блокады Ленинграда. Участникам Великой Отечественной войны вручили медали и батон хлеба. Однако пользователи соцсетей резко отреагировали на такой поступок. Одни обратили внимание на то, что чиновницы пришли в гости к пенсионерам в роскошных шубах. Другие отметили, что ветераны заслуживают более значимых подарков, нежели хлеб в пластиковом пакете.