Керчь, Крым, 30 января, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Горсовет Керчи, представительницы которого пришли к блокадникам Ленинграда в роскошных шубах, вызвав волну народного негодования, потратит почти три миллиона рублей на освещение собственной деятельности в СМИ. Объявление о конкурсе размещено на сайте госзакупок 28 января.

Фото: Александра Талипова

«Мая Хужина, Лариса Щербула — «благодетели в меховых шубах с батонами», по совместительству должностные лица горсовета Керчи — решили потратить на пиар 2,7 миллиона рублей! Соответствующая закупка размещена на сайте госзакупок… Судя по техзаданию, конкурс делается под конкретное печатное издание. А сколько ветеранов и блокадников можно отправить на оздоровление в санатории за 2,7 млн рублей? Или если просто сумму поделить между ветеранами, сколько каждому выйдет? Можно даже в шубах конвертики будет вручить, не хотите такой пиар?» — прокомментировал на своей странице в Facebook 30 января крымский правозащитник Александр Талипов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава керченского городского совета Мая Хужина, её заместитель Лариса Щербула и другие чиновницы поздравили ветеранов с годовщиной снятия блокады Ленинграда. Участникам Великой Отечественной войны вручили медали и батон хлеба. Однако пользователи соцсетей резко отреагировали на такой поступок. Одни обратили внимание на то, что чиновницы пришли в гости к пенсионерам в роскошных шубах. Другие отметили, что ветераны заслуживают более значимых подарков, нежели хлеб в пластиковом пакете.