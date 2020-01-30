Калуга, 30 января, 2020, 17:22 — ИА Регнум. Порядка 50 модернизированных сельских фельдшерско-акушерских пунктов планируется открыть в 2020 году в Калужской области. На эти цели в из бюджетов всех уровне предусмотрено около 183,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства здравоохранения.

Фото газеты «Бабынинский вестник» для пресс-службы правительства Калужской области В деревне Поповские Хутора Бабынинского района открылся фельдшерско-акушерский пункт.

Так, 30 января в деревне Поповские Хутора Бабынинского района открылся фельдшерско-акушерский пункт. Модульный ФАП установили на месте старого, находившегося в аварийном состоянии. На его оснащение современным оборудованием в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Калужской области» было выделено свыше 3 млн 950 тыс. рублей. Сельское медицинское учреждение обслуживает пять населенных пунктов, где проживают 195 человек, из которых 40 — дети. В 2019 году сельскому фельдшеру выделен легковой автомобиль «Нива».

В этот же день также прошла церемония открытие нового медицинского учреждения в посёлке Желябужский Ферзиковского района. Поселковый фельдшерско-акушерский пункт обслуживает восемь населенных пунктов общей численностью 160 человек, в том числе 16 детей.