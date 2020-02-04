Вашингтон, 4 февраля, 2020, 05:18 — ИА Регнум. Некоторая разрядка напряженности в торговой войне между США и Китаем, ознаменовавшаяся подписанием торгово-экономического соглашения, вовсе не означает, что Вашингтон успокоится в своих попытках обуздать Китай. О том, с какой стороны, судя по всему, будет проведена следующая атака, пишет обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Впрочем, «будет проведена» — это скорее относится к новой фазе активных действий. В действительности эта атака уже идет, и цель ее — вовлечение Китая в процесс ограничения и сокращения стратегических ядерных вооружений. Казалось бы, речи об уничтожении оружия массового поражения не могут содержать в себе ничего дурного, но в данном случае стоит рассмотреть создавшееся на планете равновесие в треугольнике Россия-Китай-США.

С Россией у США паритет по вооружениям, включая стратегические, но преимущество в экономической сфере. С Китаем у США наоборот, преимущество в сфере вооружений, но экономический паритет. Таким образом, оказавшись против действующих совместно Москвы и Пекина, Вашингтон попадает в крайне не удобное стратегически положение. Чтобы из него выбраться, США должны любым способом вбивать клин между Москвой и Пекином, и переговоры по сокращению ядерных вооружений становятся одной из удобных для этого тем.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Почему США так озаботились сокращением китайского ядерного потенциала».