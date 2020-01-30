Киров, Калужская область, 30 января, 2020, 16:07 — ИА Регнум. В Калужской области утром 30 января, сотрудники отдела ГИБДД «Кировский» Денис Рубчёнков и Владимир Киселев, находясь на дежурстве в районе плотины озера Нижнее, спасли жизнь мужчине 1987 года рождения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф Сотрудники отдела ГИБДД «Кировский» Денис Рубчёнков и Владимир Киселев

В районе сброса воды плотины полицейские услышали крики о помощи, а затем увидели мужчину, находящегося в воде у кромки бетонного блока, и сразу бросились на помощь пострадавшему. Оказалось, мужчина поскользнулся, перевалился через металлическое ограждение и упал с высоты в ледяную воду. Выбраться самостоятельно ему не удалось.

Об инциденте инспекторы ДПС сообщили в дежурную часть полиции и специализированные службы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС с помощью специального оборудования извлекли потерпевшего из воды и передали медикам. Мужчину с переохлаждением доставили в лечебное учреждение. В настоящий момент жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.