Теракт? В Домодедово сел самолёт из-за угрозы взрыва — подробности
В аэропорту Домодедово экстренно приземлился рейс авиакомпании S7 из Симферополя. Как сообщают ТГ-каналы, одна из пассажирок на борту судна угрожает произвести самоподрыв. В настоящее время на место выехали службы спасения. Вся информация уточняется.
[[[picture1]]]
В авиакомпании S7 сообщили о ЧП на рейсе 2008 Симферополь — Москва. Об этом передаёт Telegram-канал LIFE SHOT.
Согласно сообщению, «одна из пассажиров встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства».
Подробности в материале: S7: пассажирка рейса Симферополь — Москва заявила о взрывном устройстве
Экстренные службы аэропорта проводят необходимые мероприятия.
В отделении полиции «Домодедово» происходит вооружение бойцов — идет выдача оружия и инструктаж. Сотрудников готовят к отправке к самолёту. Об этом сообщает ТГ-канал Mash.
В московском аэропорту «Домодедово» проводят мероприятия сотрудники силовых структур. Об этом сообщили в авиакомпании S7, передаёт LIFE SHOT.
Согласно информации, одна из пассажирок рейса Симферополь — Москва заявила о взрывном устройстве.
«Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия», — говорится в тексте.
Подробности в материале: Силовые структуры проводят мероприятия в аэропорту «Домодедово»
СМИ: пассажир угрожает взорвать самолёт Симферополь — Москва
Согласно онлайн-табло, рейс вылетел из Симферополя в 12:59.
Полёт совершался на судне Airbus 321.
Пассажирка самолёта Симферополь — Москва, угрожающая взорвать лайнер, находится в состоянии опьянения. Об этом передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«После посадки одна из пассажирок, злоупотребив алкоголем, сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве», — цитирует агентство источник.
Читайте подробнее: Появились данные об опьянении пассажирки, угрожающей взорвать самолёт
Следовавший по маршруту Москва — Симферополь лайнер Airbus A321 авиакомпании S7 экстренно сел в аэропорту «Домодедово» и в настоящее время его буксируют на стоянку из-за угрозы «минирования». Об этом 30 января сообщил представитель экстренных служб.
Читайте также: Лайнер буксируют на стоянку в аэропорту «Домодедово» из-за угрозы взрыва
Женщину, угрожавшую взорвать самолёт, задержали, сообщают ТГ-каналы.
Пассажиры рейса S7 сообщают, что их уже выпустили из самолёта.
На борту находилось 193 пассажира — ТГ-канал Mash.
Пассажирка рейса Москва — Симферополь, которая угрожала взрывать самолет и из-за которой лайнер Airbus A321 авиакомпании S7 экстренно сел в аэропорту «Домодедово», задержана сотрудниками полиции. Об этом 30 января сообщает Telegram-канал Baza.
Подробности в материале: Угрожавшую взрывом пассажирку самолета в «Домодедово» задержала полиция
Полиция задержала пассажирку рейса Симферополь — Москва, угрожавшую взорвать самолёт в аэропорту «Домодедово». Об этом сообщает Baza.
По данным источника, её доставили в линейный отдел ОВД. В настоящее время женщину допрашивают сотрудники полиции и ФСБ.
Читайте подробнее: Угрожавшую взорвать самолёт женщину задержала полиция
Женщина по имени Антонина «кричала, что из сумки исходит угроза, что она заминирована», рассказывают о случившемся пассажиры. Подробности о произошедшем на ТГ-канале Mash.
Стремительное развитие событий. Угроза теракта не подтвердилась. Просто пьяная, которой теперь придётся ответить по всей строгости закона.
Согласно статье 207 УК РФ, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
Силовики провели спецоперацию по задержанию на дальней стоянке «Домодедово».
На борту находились 195 пассажиров — уточнённая информация.
Пассажиры рейса Симферополь — Москва рассказали подробности ЧП, который произошел во время полета. Подробности привел телеграм-канал Mash.
Об этом: «Начала истерить во время полета»: подробности ЧП с самолетом в Домодедово
Ничего не предвещало беды…
Авиакомпания S7 Airlines: продолжается дополнительный досмотр самолёта.
Взрывного устройства у угрожавшей пассажирки не обнаружено.
Антонине, которая угрожала взорвать самолёт, 35 лет.
По словам очевидцев, драки или криков в самолёте не было.
Информация от LIFE SHOT со ссылкой на родственников угрожавшей взорвать самолёт женщины: «Она перебралась в Москву полгода назад — работает в ЧОПе вахтовым методом. Была дома (в Крыму) на отдыхе. Женщина очень боится летать и постоянно пьёт корвалол. Якобы алкоголем не злоупотребляет и даже не курит. Она могла поругаться с стюардессами, поэтому и пошла на отчаянные меры. Cейчас её телефон отключён, на связь Антонина не выходит. Одна воспитывает двух дочек-близняшек».
Стоит отметить, что по данным онлайн-табло Домодедово, самолёт приземлился вовремя.
Очевидцы сообщали, что даже не поняли, что что-то происходит. Пассажиров попросили оставаться на своих местах и не волноваться.
«Человек она адекватный. Я думаю, что что-то перепутали», — СМИ приводят слова одноклассницы Антонины.
Сотрудники ФСБ контролировали неадекватную пассажирку рейса Симферополь — Москва на протяжении всего полёта, сообщает RT со ссылкой на представителя спецслужб.
И вот пристальное внимание к ещё одному борту, который готовится к посадке во Внуково.
Читайте подробнее: Самолёт компании UTair готовится к экстренной посадке в Москве
Ещё один инцидент произошёл во Внуково 30 января.
Читайте подробнее: Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Напомним, что инцидент на борту рейса, который выполняла авиакомпания S7, произошёл днём 30 января.
Медики не нашли у Антонины ничего запрещённого в крови — алкоголь или наркотики они исключили после забора крови. Девушка говорит, что ей овладела сильная паника во время посадки воздушного судна и она, не подумав, ляпнула про бомбу. Об этом сообщает ТГ-канал LIFE SHOT.
«Никто ничего не говорит, просто женщина начала истерить во время полета, к концу. Она говорила: вызывайте МЧС, срочно. Потому что что-то с самолетом», — сказал один из очевидцев события.
Пассажирка рейса Симферополь — Москва, угрожавшая взрывом на борту, объяснила на допросе свои действия. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По её словам, в Москву она прибыла по работе. Осенью 2019 года у неё были отношения с мужчиной по имени Умар, но в разговоре со своими друзьями он посмеялся над их связью, и на этом между ними всё закончилось. Однако после этого в социальной сети ей начали писать пользователи с восточными именами.
Об этом: ЧП в «Домодедово»: пассажирка рассказала на допросе о личной жизни
Женщина не состояла на учёте в психдиспансере, уточняет РЕН ТВ.