В аэропорту Домодедово экстренно приземлился рейс авиакомпании S7 из Симферополя. Как сообщают ТГ-каналы, одна из пассажирок на борту судна угрожает произвести самоподрыв. В настоящее время на место выехали службы спасения. Вся информация уточняется. [[[picture1]]]

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

15:32 30.01.2020 В авиакомпании S7 сообщили о ЧП на рейсе 2008 Симферополь — Москва. Об этом передаёт Telegram-канал LIFE SHOT. Согласно сообщению, «одна из пассажиров встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства». Подробности в материале: S7: пассажирка рейса Симферополь — Москва заявила о взрывном устройстве

15:34 30.01.2020 Экстренные службы аэропорта проводят необходимые мероприятия.

15:35 30.01.2020 В отделении полиции «Домодедово» происходит вооружение бойцов — идет выдача оружия и инструктаж. Сотрудников готовят к отправке к самолёту. Об этом сообщает ТГ-канал Mash.

15:36 30.01.2020 В московском аэропорту «Домодедово» проводят мероприятия сотрудники силовых структур. Об этом сообщили в авиакомпании S7, передаёт LIFE SHOT. Согласно информации, одна из пассажирок рейса Симферополь — Москва заявила о взрывном устройстве. «Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия», — говорится в тексте. Подробности в материале: Силовые структуры проводят мероприятия в аэропорту «Домодедово»

15:39 30.01.2020 Согласно онлайн-табло, рейс вылетел из Симферополя в 12:59.

15:39 30.01.2020 Полёт совершался на судне Airbus 321.

15:42 30.01.2020 Пассажирка самолёта Симферополь — Москва, угрожающая взорвать лайнер, находится в состоянии опьянения. Об этом передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник. «После посадки одна из пассажирок, злоупотребив алкоголем, сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве», — цитирует агентство источник. Читайте подробнее: Появились данные об опьянении пассажирки, угрожающей взорвать самолёт

15:44 30.01.2020 Следовавший по маршруту Москва — Симферополь лайнер Airbus A321 авиакомпании S7 экстренно сел в аэропорту «Домодедово» и в настоящее время его буксируют на стоянку из-за угрозы «минирования». Об этом 30 января сообщил представитель экстренных служб. Читайте также: Лайнер буксируют на стоянку в аэропорту «Домодедово» из-за угрозы взрыва

15:44 30.01.2020 Женщину, угрожавшую взорвать самолёт, задержали, сообщают ТГ-каналы.

15:45 30.01.2020 Пассажиры рейса S7 сообщают, что их уже выпустили из самолёта.

15:46 30.01.2020 «Домодедово». Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

15:46 30.01.2020 На борту находилось 193 пассажира — ТГ-канал Mash.

15:48 30.01.2020 Пассажирка рейса Москва — Симферополь, которая угрожала взрывать самолет и из-за которой лайнер Airbus A321 авиакомпании S7 экстренно сел в аэропорту «Домодедово», задержана сотрудниками полиции. Об этом 30 января сообщает Telegram-канал Baza. Подробности в материале: Угрожавшую взрывом пассажирку самолета в «Домодедово» задержала полиция

15:48 30.01.2020 Полиция задержала пассажирку рейса Симферополь — Москва, угрожавшую взорвать самолёт в аэропорту «Домодедово». Об этом сообщает Baza. По данным источника, её доставили в линейный отдел ОВД. В настоящее время женщину допрашивают сотрудники полиции и ФСБ. Читайте подробнее: Угрожавшую взорвать самолёт женщину задержала полиция

15:53 30.01.2020 Женщина по имени Антонина «кричала, что из сумки исходит угроза, что она заминирована», рассказывают о случившемся пассажиры. Подробности о произошедшем на ТГ-канале Mash.

15:55 30.01.2020 Стремительное развитие событий. Угроза теракта не подтвердилась. Просто пьяная, которой теперь придётся ответить по всей строгости закона.

15:57 30.01.2020 Согласно статье 207 УК РФ, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

16:00 30.01.2020 Уголовный кодекс РФ

16:02 30.01.2020 Силовики провели спецоперацию по задержанию на дальней стоянке «Домодедово».

16:03 30.01.2020 На борту находились 195 пассажиров — уточнённая информация.

16:04 30.01.2020 Пассажиры рейса Симферополь — Москва рассказали подробности ЧП, который произошел во время полета. Подробности привел телеграм-канал Mash. Об этом: «Начала истерить во время полета»: подробности ЧП с самолетом в Домодедово

16:05 30.01.2020 Ничего не предвещало беды… Аэропорт Симферополя. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

16:08 30.01.2020 Онлайн-табло аэропорт Домодедово. dme.ru

16:31 30.01.2020 Авиакомпания S7 Airlines: продолжается дополнительный досмотр самолёта.

16:31 30.01.2020 Взрывного устройства у угрожавшей пассажирки не обнаружено.

16:53 30.01.2020 Антонине, которая угрожала взорвать самолёт, 35 лет.

16:54 30.01.2020 По словам очевидцев, драки или криков в самолёте не было.

17:19 30.01.2020 Информация от LIFE SHOT со ссылкой на родственников угрожавшей взорвать самолёт женщины: «Она перебралась в Москву полгода назад — работает в ЧОПе вахтовым методом. Была дома (в Крыму) на отдыхе. Женщина очень боится летать и постоянно пьёт корвалол. Якобы алкоголем не злоупотребляет и даже не курит. Она могла поругаться с стюардессами, поэтому и пошла на отчаянные меры. Cейчас её телефон отключён, на связь Антонина не выходит. Одна воспитывает двух дочек-близняшек».

18:12 30.01.2020 Стоит отметить, что по данным онлайн-табло Домодедово, самолёт приземлился вовремя.

18:13 30.01.2020 Очевидцы сообщали, что даже не поняли, что что-то происходит. Пассажиров попросили оставаться на своих местах и не волноваться.

19:05 30.01.2020 «Человек она адекватный. Я думаю, что что-то перепутали», — СМИ приводят слова одноклассницы Антонины.

19:26 30.01.2020 Сотрудники ФСБ контролировали неадекватную пассажирку рейса Симферополь — Москва на протяжении всего полёта, сообщает RT со ссылкой на представителя спецслужб.

20:24 30.01.2020 И вот пристальное внимание к ещё одному борту, который готовится к посадке во Внуково. Читайте подробнее: Самолёт компании UTair готовится к экстренной посадке в Москве

20:34 30.01.2020 Ещё один инцидент произошёл во Внуково 30 января. Читайте подробнее: Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

21:19 30.01.2020 Напомним, что инцидент на борту рейса, который выполняла авиакомпания S7, произошёл днём 30 января. Рейс 2008 авиакомпании S7, севший в аэропорту Домодедово. vk. comdomodedovogram

22:27 30.01.2020 Медики не нашли у Антонины ничего запрещённого в крови — алкоголь или наркотики они исключили после забора крови. Девушка говорит, что ей овладела сильная паника во время посадки воздушного судна и она, не подумав, ляпнула про бомбу. Об этом сообщает ТГ-канал LIFE SHOT.

07:25 «Никто ничего не говорит, просто женщина начала истерить во время полета, к концу. Она говорила: вызывайте МЧС, срочно. Потому что что-то с самолетом», — сказал один из очевидцев события. Читайтеподробности ЧП с самолётом в Домодедово.

08:08 «Домодедово». Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

09:38 На борту самолета S7. Цитата из видео «ВИДЕО ОЧЕВИДЦЕВ ИЗ ЗАХВАЧЕНОГО САМОЛЕТА В ДОМОДЕДОВО» пользователя ТОПлес NEWS. youtube.com

11:13 Пассажирка рейса Симферополь — Москва, угрожавшая взрывом на борту, объяснила на допросе свои действия. Об этом сообщает РЕН ТВ. По её словам, в Москву она прибыла по работе. Осенью 2019 года у неё были отношения с мужчиной по имени Умар, но в разговоре со своими друзьями он посмеялся над их связью, и на этом между ними всё закончилось. Однако после этого в социальной сети ей начали писать пользователи с восточными именами. Об этом: ЧП в «Домодедово»: пассажирка рассказала на допросе о личной жизни

12:59 «Домодедово». Иван Шилов ИА REGNUM