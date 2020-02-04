Москва, 4 февраля, 2020, 08:07 — ИА Регнум. По словам первого зампреда Комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, единая валюта России и Белоруссии может быть введена не ранее 2030 года. О том, какой — обычно не упоминаемый — фактор дополнительно препятствует экономическому сближению стран постсоветского пространства, рассказывает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Водолацкий

Если ты сам не веришь в свои силы, не удивляйся, что окружающие тебе тоже не доверяют. Эта избитая максима приходит на ум при виде действий российского Минфина, не доверяющего российской валюте и предпочитающего хранить сбережения в деньгах совершенно не российского происхождения. Так, по итогам 2019 года 3 трлн рублей было отправлено Минфином на закупку долларов (45%), евро (45%) и британских фунтов стерлингов (10%). Так была израсходована нефтегазовая «сверхплановая» получка (то есть доходы от продажи нефти при цене выше 41,6 доллара за баррель).

Это в том, что касается доходов сырьевого сектора российской экономики, а что же несырьевой, о необходимости развития которого так много и долго рассуждают власти? Из него звучат тревожные вести. За десять лет число производственных предприятий сектора сократилось на 12%, а торгового — на 30%. То есть попытка увеличить долю доходов, получаемых из несырьевого сектора экономики, в России осуществлялась всё десятилетие за счет увеличения фискальной нагрузки, которая выросла в четыре раза.

Суммируя, можно предположить, что России в экономическом смысле в ближайшее время может оказаться не до Белоруссии. Национальные проекты как внутренние локомотивы экономики могли бы сократить имеющиеся перекосы, да вот локомотивы по большей части пробуксовывают на месте.

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Мечты Госдумы: единая валюта для несуществующей страны — реальность?».