Ярославль, 30 января, 2020, 15:26 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области признал банкротом и ввел наблюдение в МУП «Управляющая дирекция» города Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Трактор

Предприятие было образовано из «Агентства по приватизации жилья» в 2017 году. Тогда городские власти заявили о создании муниципальной управляющей компании, которая будет работать более качественно, чем частные. Благодаря содействию властей, «Управляющая дирекция» взяла в управление около 90 домов. Сейчас их осталось всего 12, а в самом муниципальном предприятии работает один директор. Фактически дома обслуживает другая организация.

Поводом для банкротства стал иск ООО «Муниципальные коммунальные системы», которым МУП задолжал около миллиона рублей за коммунальные ресурсы. Суд признал законность требований и ввел на предприятии процедуру наблюдения.

Это не первое банкротство муниципальных предприятий в Ярославле. Ранее банкротами были признаны «Спецавтохозячйство по уборке города» и «Городское дорожное управление».