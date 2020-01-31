Москва, 31 января, 2020, 10:41 — ИА Регнум. Необходимость отмены моратория на смертную казнь в России поддержана большинством респондентов опроса ИА REGNUM, в котором приняли участие более 18 тысяч человек. Данную позицию заняли 76% опрошенных. Категорически против высказались только 14,5%. Более детальное рассмотрение генерального распределения ответов общей картины не меняет: однозначно «за» смертную казнь выступает по-прежнему большинство — 55% опрошенных, а среди её противников есть те, кто в принципе с возвратом смертной казни готов согласиться, однако при определенных условиях.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос № 4 «Считаете ли Вы необходимой отмену моратория на смертную казнь в России?», %

Примечательно, что 85% считают, что есть преступления, за которые казнить нужно — но только 76% полагают, что смертную казнь нужно возвращать. 9% из числа уверенных в существовании заслуживающих казни деяний рассредотачиваются среди ее вынужденных противников.

Также обращает на себя внимание, что причина, которая самыми убежденными противниками смертной казни подается как наиболее гуманистическая — «человека нельзя убивать» (сюда входят «всякая жизнь священна» и «нельзя опускаться до их уровня»), — собрала менее 5% сторонников. Менее популярен только неопределенный вариант «не думаю, что это необходимо», а большинство противников занимают свою позицию по прагматической причине: неготовности судебной системы.