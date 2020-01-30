Санкт-Петербург, 30 января, 2020, 14:51 — ИА Регнум. Конституционный суд России постановил исправить нормы о пенсиях адвокатов из числа военных пенсионеров. Документ суда опубликован на сайте КС РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Медный всадник и Конституционный суд Рф

КС проверял конституционность некоторых пунктов и статей законов «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей», «Об обязательном пенсионном страховании», «О страховых пенсиях» в связи с жалобой жительницы Московской области Ольги Морозовой.

Она получила статус адвоката только в 2017 году, при этом после увольнения из правоохранительных органов уже получает пенсию за выслугу лет. Морозова рассчитала, что к 60 годам не успеет накопить нужный для выплаты страховой пенсии 15-летний стаж, так что попросила Налоговую службу не ставить ее на учет как плательщика страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Однако в налоговой ей отказали. Суды тоже согласились, что, раз военный пенсионер теперь работает сам, он должен встать на учет и платить взносы.

КС указал, что упомянутые в законе «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, …» имеют право получать одновременно и пенсию за выслугу лет, по инвалидности, и страховую пенсию по старости. Однако военные пенсионеры могут не успеть накопить нужный стаж, так как начинают это делать позже других самозанятых, и это никак не учитывается, к тому же, возможности назначить страховую пенсию при неполном стаже тоже нет.

В итоге суд пришел к выводу, что оспариваемые нормы сами по себе не противоречат Основному закону просто потому, что признают адвокатов из числа военных пенсионеров страхователями по обязательному пенсионному страхованию и возлагают на них обязанность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Однако при этом они все не соответствуют статьям 7 (часть 1), 8 (часть 2), 19 (части 1 и 2), 35 (часть 1), 39 (части 1 и 2) и 55 (части 2 и 3) Конституции России в той мере, «в какой они характеризуются неопределенностью нормативного содержания применительно к объему и условиям формирования и реализации в системе обязательного пенсионного страхования пенсионных прав адвокатов из числа военных пенсионеров, надлежащим образом исполняющих обязанности страхователя по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование».

Федеральный законодатель должен «незамедлительно принять меры», чтобы исправить ситуацию.