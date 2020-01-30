Москва, 30 января, 2020, 14:47 — ИА Регнум. Науку в сельском хозяйстве нужно любить, уважать и понимать. Тогда она в состоянии решить те задачи, которые стоят перед сельским хозяйством, заявил глава Комитет Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) на Всероссийском агрономическом и агроинженерном совещании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Выступление главы Комитет Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина

«Те 250 выведенных сортов сельхозкультур в года, которые сегодня выданы на гора, исходя из соответствующего финансирования стоящих заданий, — это, конечно, успех, это необыкновенный труд российских учёных селекционеров. Причем выведены уникальные сорта сельхозкультур, в частности, ржи, кукурузы и т. д.

Убеждён, что задачу по выведению высокопроизводительных семян в настоящее время можно легко решить вместе с министерствами и регионами России.

Если говорить о бюджете, то в этом смысле есть прогресс — вышли на 300 мдрд рублей в 2019 году. Но вместе с тем при возникновении новых программ бюджет начинают поджимать соответствующие ведомства в лице Минфина РФ.

Хотя с Минфином были чёткие договоренности, что первые деньги, которые появится пойдут на финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий на программу развития сельского хозяйства и продовольственных рынков.

Движение вперед есть, но тем не менее не дополучено на 2020 год на программу развития сельского хозяйства и продовольственных рынков 266 мдрд рублей, исходя на паспорта проекта. Это безобразие. Минфин нажимает, а ведомства прогибаются.

Комитет Госдумы бьется за каждый рубль и пытается эффективно осваивать выделенные средства. Предложено распределить средства на пятилетку, выйти на 500 млрд рублей и консолидированным бюджетом уйти на 1 трлн рублей. Эту задачу будем решать и не поступательно, а нужен рывок», — считает Кашин.

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