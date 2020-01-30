Пекин, 30 января, 2020, 14:42 — ИА Регнум. Китайская автокомпания JAC разработала специальную крышку — кунг, который закрывает грузовую платформу. Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

«Китайские автомобили» JAC T6

Дополнительный аксессуар на пикап можно установить в дилерском салоне JAC. До этого момента модель обходилась без кунгов или плоских крыш. Предложение оснащать T6 кунгом было связано с тем, что руководство компании посчитало, что новый аксессуар будет пользоваться спросом в России, а также привлечет к модели новых покупателей.

Стоит отметить, что изготавливает кунги компания из России. Версии кунгов отличаются типом бортов и отсутствием либо наличием окон. При этом его цвет такой же, как и оттенок кузова пикапа.

Ранее АО «Экспортно-страховая компания KazakhЕxport» и АО «Узавтосаноат» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в Узбекистан планируется ввезти 766 машин JAC S3 и JAC S5. Общая сумма сделки равна 11,8 млн долларов.

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