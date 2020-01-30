Санкт-Петербург, 30 января, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в соцсети в стихотворной форме высказался о последствиях, к которым привело распространение в КНР коронавируса и прекращение туристического трафика из Китая.

Дарья Драй ИА REGNUM Китайские туристы у Эрмитажа

Судя по стиху, Шнуров доволен таким развитием событий, по принципу «нет худа без добра».

Вспыхнул вдруг коронавирус,У людей полно идей.Путешествуйте по миру,Пока нет очередей.В Лувре без китайцев тихо,В Эрмитаже — благодать!Не бывает так, чтоб лихо,Не могло чего-то дать.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы распространения коронавируса Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем. Приостановлена выдача электронных виз гражданам КНР. Кроме того, с 31 января Россия также приостанавливает всё железнодорожное сообщение с Китаем за исключением поездов из Пекина в Москву и обратно. Авиакомпании постепенно прекращают полёты в Китай.