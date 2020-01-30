Москва, 30 января, 2020, 13:57 — ИА Регнум. В Московской городской думе между действующим депутатом столичного парламента Олегом Шереметьевым (КПРФ) и бывшим депутатом Госдумы Максимом Шингаркиным (ЛДПР) произошла перепалка, которая едва не переросла в драку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Георгий Балаков ИА REGNUM Скандал в Мосгордуме РФ

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/2844381" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Оба участника конфликта выступали на круглом столе, посвященном строительству Юго-Восточной хорды в районе могильника радиоактивных отходов. Однако конфликт произошёл не на самом мероприятии. После своего выступления Шереметьев вышел из зала. Через несколько секунд из коридора донеслись вопли.

Выйдя наружу, корреспондент ИА REGNUM увидел, как Шереметьев и Шингаркин оскорбляют друг друга. Причины конфликта неизвестны, но Шереметьев, вбежав обратно в зал, где проходит круглый стол, закричал, что представитель ЛДПР напал на него.

«Вызывайте Росгвардию», — прокричал Шереметьев и вернулся обратно в коридор.

В коридоре неравнодушные очевидцы ссоры развели конфликтующих в разные стороны. В итоге они оба вернулись на круглый стол, но предварительно Шереметьев привёл сотрудника полиции и подвёл его к своему оппоненту. Страж порядка поговорил с Шингаркиным, однако уводить с мероприятия его не стал. Отметим, что Шингаркин также баллотировался на выборах Мосгордумы 2019 года, но не прошёл. Также он боролся за кресло губернатора Московской области.