Москва, 30 января, 2020, 12:42 — ИА Регнум. В Басманном суде Москвы 30 января началось заседание по избранию меры пресечения бывшему младшему оперуполномоченному Роману Феофанову по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом передаёт корреспондент ИА REGNUM из зала заседаний.

Алексей Чалов ИА REGNUM Роман Феофанов

Экс-полицейского подозревают в превышении должностных полномочий в отношении Голунова. По данным следствия, сотрудник правоохранительных органов действовал в сговоре с другими участниками процесса. Они якобы приобрели наркотики и подбросили их работнику СМИ.

Сам Феофанов спрятал лицо от камер журналистов. Своё вину по данному делу он не признаёт.