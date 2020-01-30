Калуга, 30 января, 2020, 12:38 — ИА Регнум. Заместитель председателя Городской думы Калуги, председатель ТОС «Площадь Московская» Сергей Павлов 29 января вручил сертификаты слушателям курсов повышения компьютерной грамотности. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, курсы организованы на базе общественного центра территориальной общины «Площадь Московская» и рассчитаны в первую очередь на представителей старшего поколения.

Пресс-служба Городской думы Калуги В калужском ТОС заработали курсы компьютерной грамотности

Слушатели курсов изучили устройство и состав персонального компьютера, получили навыки по созданию и использованию электронной почты, работе со Skype, порталом госуслуг, работе с поисковыми системами и совершению покупок в сети интернет.

Также слушатели изучили основы компьютерной безопасности.

«Летом 2019 года был создан общественный центр ТОС «Площадь Московская», — рассказал Сергей Павлов. — У нас появилась возможность проводить заседания общины, встречи с жителями, концерты, творческие вечера. Также появилась возможность проводить учебные мероприятия. Как сказал президент Владимир Путин, далеко не все пожилые люди «успевают» за временем и его требованиями, сейчас активно развиваются цифровые услуги, которые востребованы в том числе и пожилыми людьми: функционирует портал госуслуг, через интернет можно регистрировать различные документы или записаться на приём к врачу. Многие люди старшего поколения, даже имея компьютер, слабо разбираются в работе сети интернет. Так у нас родилась идея создать на базе общественного центра компьютерный класс, в котором будут проводиться занятия с пожилыми людьми. Курсы пользуются популярностью, сегодня вручены сертификаты первой группе слушателей, через неделю приступит к занятиям вторая группа. В планах у нас создание ещё одного компьютерного класса, либо расширение существующего. Надеюсь, что наш опыт будет интересен другим территориальным общинам и эта практика получит распространение в нашем городе».

«Курсы были для меня очень полезны, я узнала много нового, — рассказала слушатель курсов Ирина Панкова. — Изучать компьютер я начала самостоятельно, но на курсах мне помогли разобраться с тем, как работать с личным кабинетом в портале госуслуг, записаться на приём к врачу через интернет, находить необходимую информацию и совершать покупки».