Пермь, 30 января, 2020, 12:10 — ИА Регнум. В селе Култаево Пермского края введен в эксплуатацию детский сад «Егоза» на 350 мест. Это первый в Пермском районе детский сад спортивной направленности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

Министерство строительства Пермского края Детский сад в селе Култаево

Особое место в воспитательном процессе будет уделяться спорту. На территории детского сада обустроена спортивная площадка, в штат воспитателей принят инструктор по физической культуре, кроме того, внутреннее оформление сада выполнено в спортивной тематике.

Строительство нового детского сада в Култаево позволит ликвидировать очередь в дошкольные образовательные учреждения с трех до семи лет и частично с полутора до трех лет.

Площадь дошкольного образовательного учреждения составляет более 5,7 тыс. квадратных метров. На строительство детского сада выделялось 236,6 млн рублей, из которых 110,1 млн рублей — из федеральные средства.

Проект реализован в рамках национального проекта «Демография», утвержденного президентом Владимиром Путиным. В 2019—2020 годах в Пермском крае планируется построить 25 детских садов. На сегодняшний день построено шесть. В 2019 году в строй введут 19 детсадов, рассчитанных на 3 тыс. воспитанников.