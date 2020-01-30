Ярославль, 30 января, 2020, 12:01 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск жителя Архангельска, пострадавшего при падении моста на Северной железной дороге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Wikimedia.com Мост через Северную Двину

Прокуратура поддержала иск мужчины, который решил взыскать с ОАО «РЖД» в лице управления Северной железной дороги компенсацию вреда, причиненного жизни и здоровью. Мужчина работал охранником моста через Северную Двину.

«Во время прохождения по мосту через реку в марте 2019 года под мужчиной проломилась железобетонная плита, в результате чего он упал в реку, температура воды была не выше 9 градусов. При падении с высоты более 14 метров он получил травму — перелом плеча. Впоследствии он длительное время находился на больничном», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Суд удовлетворил требования архангелогородца и взыскал компенсацию в размере 70 тысяч рублей.