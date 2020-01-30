Ачинск, Красноярский край, 30 января, 2020, 11:51 — ИА Регнум. Минздрав Красноярского края обнародовал шокирующую информацию о том, на что идет роженицы, чтобы заполучить сигареты.

Kraszdrav.ru Сигареты в буханке хлеба

Речь идёт о женщинах, находящихся в перинатальном центре Ачинска, сообщили ИА REGNUM 30 января в краевом минздраве. Сигареты им передают в памперсах, женских прокладках, в пачках чая и кофейного напитка и даже внутри булки хлеба.

В минздраве уточнили, что сигареты одной из женщин передали родственники — по просьбе самой пациентки:

«При этом и сама пациентка, и её близкие прекрасно знают, что табачные изделия категорически запрещены согласно списку разрешенных продуктов».

Кроме того, общеизвестно, что сигареты оказывают пагубное действие на здоровье будущих матерей и их детей:

«Сигаретный дым даже при зачатии, а уж тем более во время беременности, кормления сильно ослабляет иммунитет малыша».

Сигареты содержат более 12 тысяч веществ, в том числе 70 канцерогенных, 14 наркотических и 200 токсичных. В каждой сигарете насчитывается около 4 тысяч опасных для человека компонентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года стало известно, что в Хакасии в перинатальном центре беременные попросили организовать комнату для курения.

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