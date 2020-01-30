Москва, 30 января, 2020, 11:35 — ИА Регнум. На участие во всероссийском проекте «РДШ — Территория самоуправления» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — зарегистрировалось более 10 000 школьников со всей России.

Фото предоставлено пресс-службой «Российского движения школьников» Свыше 10 000 школьников попробуют свои силы в проекте РДШ — Территория самоуправления

Прием заявок продлится до 12 марта. После этого участникам нужно будет предоставить конкурсные материалы и описание своих проектов. Участвовать можно в одной из двух номинаций — «Стартуем смело!» для команд, которые еще не приступили к реализации проектов, и «Время наших действий» для тех, чьи проекты уже реализованы или проходят прямо сейчас.

«До окончания регистрационной кампании чуть меньше 2 месяцев, а свои проекты на конкурс подали уже свыше 10 тысяч ребят. В федеральный этап мы отберем 510 самых интересных и перспективных инициатив — по 3 проекта в каждой из номинаций в 85 регионах. Победителями станут 96 команд — по 6 проектов в каждой номинации из 8 федеральных округов», — уточнил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Активнее всего регистрируются республика Дагестан (850 участников), Ростовская область, Республика Адыгея и Алтайский край (по 60 заявок).

Также большой интерес к конкурсу проявил Пермский край (55 заявок), Санкт-Петербург (50 заявок), Республика Марий Эл (50 заявок), Республика Коми (50 заявок), Новосибирская, Нижегородская и Кемеровская область (по 50 заявок).

«Неслучайно проектная деятельность сегодня обращает на себя такое большое внимание. Из-за глобальных изменений в мире во всех сферах жизни важна мобильность и возможность быстро реагировать на события. Проектная деятельность на сегодняшний день является одним из самых эффективных способов работы практически в любой сфере, ведь она помогает максимально быстро достигнуть поставленных целей. Это становится возможно из-за то, что люди, работающие в команде над определенным проектом, усиливают и дополняют друг друга, создавая крепкую, но при этом очень гибкую систему. Для школьников невероятно важно освоить такой подход к работе и научиться работать в команде. Этот навык поможет им в будущем реализовать себя практически в любой профессиональной области», — отметила кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ, эксперт проекта «РДШ — Территория самоуправления» Татьяна Яничева.