Санкт-Петербург, 10 марта, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Московский районный суд Санкт-Петербурга внес в список запрещенных к просмотру на территории России еще несколько аниме. Под запрет попали «Загадка дьявола» и «Класс убийц». Об этом 10 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес решения по административным искам прокурора о признании информации, размещенной в интернете, распространение которой на территории России запрещено.

Запрещенной к распространению признаны аниме, размещенные на популярных сайтах «Яммианиме» и Jut. su «Загадка дьявола» и «Класс убийц». Отметим, что на момент публикации данные аниме уже были удалены с сайтов.

Отметим, что ранее районные суды Санкт-Петербурга признали аниме «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Ложные выводы», «Игра Дарвина» и «Сладкая жизнь» и другие запрещенными к распространению на территории России.

Вынесенное решение о блокировке аниме на территории России самым первым судом — Колпинским районным судом, вступили в законную силу.