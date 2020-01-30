Токио, 30 января, 2020, 11:38 — ИА Регнум. В сети появились снимки обновлённого Mitsubishi Outlander в вихревом камуфляже. Изображения обнародованы на сайте Motor1.

Motor1 Рестайлинговый Mitsubishi Outlander

Новинка получила спереди большие фары, над ними узкие фонари, а сзади расположены узкие остроконечные фонари. Судя по всему внешний вид передней части автомобиля будет похож на концепт Mitsubishi Engelberg Tourer.

Спереди у машины закреплена небольшая фальшрадиаторная решётка, что говорит об отсутствии под капотом ДВС.

Также отмечается, что новый кроссовер создан на платформе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Вполне возможно, что в Outlander та же платформа, что и у компактного Nissan Rogue (Nissan X-Trail) последнего поколения.

Рестайлинговый Outlander имеет более крупные размеры по сравнению с актуальной версией. Весь состав линейки двигателей новинки пока неизвестен, однако сообщается, что будет предложена плагин-гибридная установка.

Официальная премьера модели состоится во второй половине 2020 года.

Напомним, автопроизводитель Mitsubishi в РФ в 2019 году расширил свою дилерскую сеть до 112 автоцентров, тем самым увеличив их число по сравнению с 2018 годом на 12 центров.

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