Ярославль, 30 января, 2020, 11:05 — ИА Регнум. 29 января Заволжский районный суда Ярославля вынес приговор по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников исправительной колонии №1 УФСИН России по Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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Двое сотрудников 30 и 35 лет обвинялись в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия или с угрозой его применения.

«В суде установлено, что в декабре 2016 года мужчины совместно с коллегой несколько раз ударили троих заключенных, прибывших в исправительную колонию для отбывания наказания. В ходе расследования уголовного дела они признали вину, раскаялись в содеянном, заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Суд назначил виновным наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти в правоохранительных органах России на 2 года 6 месяцев. Первая колония Ярославля получила известность после публикации видео пыток осужденного Евгения Макарова. В этом случае речь идет о другом эпизоде с другими потерпевшими.