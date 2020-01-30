Санкт-Петербург, 30 января, 2020, 10:22 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Законодательного собрания от «Справедливой России» обратились к прокурору Северной столицы Сергею Литвиненко с просьбой проверить повышение тарифов на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Об этом ИА REGNUM сообщили 30 января в городском отделении партии.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров считают, что новые тарифы нарушают постановление правительства Петербурга о предельном размере платы за проезд по платным дорогам, принятом в соответствии с нормами федеральных законов.

В письме депутаты ссылаются на нормы закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», согласно которым максимальный размер платы за проезд по платным дорогам общего пользования «регионального или межмуниципального значения» устанавливается «высшим исполнительным органом субъекта РФ», то есть правительством Петербурга.

Этот же закон диктует, что «владелец платной автомобильной дороги на основании концессионного соглашения устанавливает размер платы за проезд, который не должен превышать установленный максимальный размер платы за проезд».

Как пишут «эсеры», согласно постановлению правительства Петербурга от 22 октября 2019 года, предельное значение максимальной платы за проезд для легковых автомобилей на 2020 год составляет 17 рублей/км.

Однако после повышения тарифов ЗСД с 18 января 2020 года на по решению компании «Магистраль Северной столицы», этот показатель оказался превышен, считают депутаты.

«Согласно размещенным на сайте организации расценкам, в ряде случаев водителям легковых автомобилей днем при оплате проезда банковской картой придется отдать от 17,04 до 100 руб. за 1 км. На некоторых участках стоимость проезда превышает максимально установленный размер почти в 9 раз: за проезд от Богатырского до Приморского проспекта (1,5 км) водителям придется заплатить 150 рублей», — пишут прокурору Петербурга партийцы.

Депутаты ЗакСа просят прокурора Литвиненко провести проверку деятельности ООО «Магистраль северной столицы» и принять меры прокурорского реагирования.

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Напомним, новые тарифы вступили в силу с 18 января и возмутили многих автомобилистов Петербурга. Проезд за наличные для всех категорий транспортных средств подорожал примерно в 1,5 раза, по транспондеру же, как обещали в компании «Магистраль Северной столицы», удорожание не должно превышать примерно 16%. Однако на некоторых участках оно оказалось почти двукратным, в том числе по загруженному участку от Богатырского проспекта до набережной Макарова.