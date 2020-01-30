Москва, 30 января, 2020, 09:58 — ИА Регнум. Специалисты из московской компании «Люкс-Форм» разработали модульные надстройки для Lada Granta и Lada 4×4, превратив их в грузовые фургоны. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Granta-furgon.ru Lada Granta с модульной надстройкой

Теперь за счёт надстроек данные машины могут быть как простыми, так и внедорожными грузовыми фургонами, фудтраками и кемперами.

Наиболее дешёвым из всей линейки является промтоварный фургончик на основе модели Lada Granta. Его объём составляет 6,4 кубометра, сделан он из сэндвич-панелей.

Стоит такое авто 1,12 млн рублей.

Размер надстройки составляет 2347 мм. Над кабиной автомобиля размещён рундук, а во внутреннем пространстве фургона можно перевозить грузы длиной 3 м.

Максимальная масса перевозимых грузов промтоварной версии Lada Granta составляет 690 кг, а такая же версия Lada 4×4 способна перевозить до 550 кг.

Сообщается, что фургоны Lada Granta уже появились у дилеров в продаже, а внедорожная версия фургона и другие модификации на основе Granta на авторынке появятся позднее.

Напомним, за декабрь 2019 года в странах ЕС был реализован 471 новый автомобиль Lada. Это на 57,3% больше уровня декабря 2018 года.

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