Томск, 30 января, 2020, 03:56 — ИА Регнум. Город Томск впервые примет у себя чемпионат Сибири по тайскому боксу. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Тайский бокс

Чемпионат и первенство Сибири пройдут с 7 по 9 февраля в спортивном комплексе «Юпитер». Ожидается участие порядка 300 спортсменов со всей Сибири.

Как уточнили в мэрии, соревнования в Томске — это отборочный этап на чемпионат России по тайскому боксу в Сочи и первенство России, которое состоится в Нижнем Новгороде.

Как сообщало ИА REGNUM, в МОК назвали число боксёров, которые будут выступать на ОИ-2020.