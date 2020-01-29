Чебоксары, 30 января, 2020, 00:34 — ИА Регнум. 30 января в 14:00 в большом зале Дома правительства Чувашии состоится церемония представления врио главы республики Олега Николаева.

Коллегам представит нового руководителя региона полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

ИА REGNUM напоминает, 29 января президент России Владимир Путин отправил в отставку в связи с утратой доверия прежнего главу региона Михаила Игнатьева. Врио главы Чувашии назначен депутат Госдумы седьмого созыва Олег Николаев («Справедливая Россия»).

Ранее Николаев заявил, что в первую очередь планирует оценить ситуацию в республике. Также он считает необходимым рассмотреть действующие программы с точки зрения их согласованности с положениями послания президента Федеральному собранию.