Киев, 29 января, 2020, 19:32 — ИА Регнум. Украинский политолог Дмитрий Корнейчук, комментируя последние решения правительства в сфере энергетики, заявил о новой газовой афере киевской власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

С таким комментарием эксперт выступил сегодня, 29 января.

«Могу поздравить вас с новой газовой аферой», — иронически обратился политолог к общественности.

«Кабмин Гончарука окончательно выполнил требования МВФ и западных корпораций и своим постановлением ввёл рыночную цену на газ. А проще говоря — (осуществил) аферу, официально предусматривающую продажу всего дешевого украинского газа людям по европейским ценам», — подчеркнул Корнейчук.

Резюмируя, политолог отметил, что раньше правительству приходилось «шифроваться» и вводить ещё некие спецобязательства для снижения цены для населения — но «больше этого не будет».

ИА REGNUM напоминает, что накануне правительство Гончарука официально ввело новую формулу цены на газ для населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которая «привязана» к ценам на нидерландском газовом хабе (ТТF).

В «Нафтогазе» озвучили цены по новой формуле, отдельно подчеркнув, что Украина выполняет обязательства перед МВФ по поэтапному переходу к рынку газа со свободным ценообразованием и конкуренцией за бытового потребителя между многими поставщиками газа.

По результатам этих новаций эксперты уже призывали «Нафтогаз» признать махинации с «европейским» газом.