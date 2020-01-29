Боровск, Калужская область, 29 января, 2020, 19:54 — ИА Регнум. Боровский районный суд Калужской области приговорил 28-летнего жителя Подмосковья, оплатившего покупку в магазине фальшивой пятитысячной купюрой, к лишению свободы. Об этом 29 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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17 октября 2019 мужчина, заведомо зная о том, что имеющаяся у него пятитысячная купюра является поддельной, приобрел товар в одном из магазинов Боровского района и оплатил фальшивкой.

Суд признал обвиняемого жителя Московской области виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.