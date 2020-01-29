На 18% возросло производство молока в Калужской области
Калуга, 29 января, 2020, 19:21 — ИА Регнум. В Калужской области улучшение генетического потенциала скота и внедрение современных технологий обеспечили производство в 2019 году 398,6 тыс. тонн молока, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 366,5 тыс. тонн. Это на 18% больше уровня 2018 года. Поголовье молочных коров выросло на 4,4 тыс. голов. От каждой коровы был получен надой 8056 кг, что на 698 кг больше, чем в 2018 году. Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства сельского хозяйства.
По данным ведомства, Калужская область занимает по надоям молока второе место в Центральном федеральном округе и четвёртое место среди регионов Российской Федерации. 11% молока, полученного в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах, произведено на 36 «умных фермах», где работает 130 роботизированных установок. В рамках ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных ферм в Калужской области», реализацию которой инициировало министерство сельского хозяйства региона, в 2020 году запланировано запустить ещё шесть роботизированных ферм, где будут «работать» 14 роботов-дояров.
Высокие результаты молочного животноводства обеспечили сельские коллективы Ферзиковского (109 тыс. тонн, или 169%), Перемышльского (56,1 тыс. тонн, 100%), Козельского (36,6 тыс. тонн, 101%), Медынского (34,9 тыс. тонн, 147%), Жуковского 26,3 тыс. тонн, 103%), Малоярославецкого (22,3 тыс. тонн, 96%) и Боровского (16,6 тыс. тонн, 111%) районов. Высокий рубеж по продуктивности перешагнули в Ферзиковском и Перемышльском районах, где за 2019 год надой на одну корову возрос более чем на 250 кг.