Калуга, 29 января, 2020, 19:21 — ИА Регнум. В Калужской области улучшение генетического потенциала скота и внедрение современных технологий обеспечили производство в 2019 году 398,6 тыс. тонн молока, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 366,5 тыс. тонн. Это на 18% больше уровня 2018 года. Поголовье молочных коров выросло на 4,4 тыс. голов. От каждой коровы был получен надой 8056 кг, что на 698 кг больше, чем в 2018 году. Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства сельского хозяйства.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области На ферме

По данным ведомства, Калужская область занимает по надоям молока второе место в Центральном федеральном округе и четвёртое место среди регионов Российской Федерации. 11% молока, полученного в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах, произведено на 36 «умных фермах», где работает 130 роботизированных установок. В рамках ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных ферм в Калужской области», реализацию которой инициировало министерство сельского хозяйства региона, в 2020 году запланировано запустить ещё шесть роботизированных ферм, где будут «работать» 14 роботов-дояров.

Высокие результаты молочного животноводства обеспечили сельские коллективы Ферзиковского (109 тыс. тонн, или 169%), Перемышльского (56,1 тыс. тонн, 100%), Козельского (36,6 тыс. тонн, 101%), Медынского (34,9 тыс. тонн, 147%), Жуковского 26,3 тыс. тонн, 103%), Малоярославецкого (22,3 тыс. тонн, 96%) и Боровского (16,6 тыс. тонн, 111%) районов. Высокий рубеж по продуктивности перешагнули в Ферзиковском и Перемышльском районах, где за 2019 год надой на одну корову возрос более чем на 250 кг.