Москва, 29 января, 2020, 18:41 — ИА Регнум. Ведущая роль в исследовании Антарктиды всегда должна быть за Россией, написал 29 января замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев «ВКонтакте».

NASA Антарктидa. Вид из космоса

Он подчеркнул, что Россия занимает ведущее место в изучении Антарктиды, и добавил:

«Нам нельзя терять позиции лидера».

Российский чиновник отметил, что накануне, 28 января, состоялось его дистанционное совещание с работающими в Антарктиде соотечественниками.

Напомним, в России отмечается год празднования 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.