Москва, 29 января, 2020, 17:56 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности главы Чувашии назначен Олег Николаев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Duma.gov.ru Олег Николаев

«Назначить Николаева Олега Алексеевича временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики до вступления в должность лица, избранного главой Чувашской Республики», — говорится в документе.

ИА REGNUM напоминает, Николаев родился 10 декабря 1969 года в Красночетайском районе Чувашии. В 1985 году окончил Чебоксарский строительный техникум по специальности «техник-строитель промышленного и гражданского строительства». С 1989 по 1991 год проходил срочную военную службу.

В 1998 году получил высшее экономическое образование по специальности «экономика предприятий и предпринимательская деятельность» в Чувашском государственном университете им. И. Н. Ульянова.

В 1991—1992 годах работал монтажником железобетонных и строительных конструкций в объединении «Монолитстрой». До 2000 года трудился в качестве водителя, техника-строителя, главного бухгалтера, в 2000 году стал директором ООО «Лизинговая компания малого бизнеса».

с 2002 по 2004 год являлся замминистром экономического развития и торговли Чувашии — главой Департамента развития предпринимательской деятельности.

С 2004 по 2008 год занимал руководящие посты в ЗАО «Телефонстрой», ООО «АЛЗА». В 2008—2009 годах работал в Ассоциации региональных банков России в должности в должности вице-президента.

В 2011 году был избран депутатом Госсовета Чувашии пятого созыва от «Справедливой России». Являлся депутатом на непостоянной основе, сохранив пост директора чебоксарского филиала Мособлбанка.

В сентябре 2015 года участвовал в выборах главы Чувашии и одновременно депутатов Чебоксарского городского собрания. Получив мандат депутата по итогам выборов, от него отказался.

В сентябре 2016 года был избран депутатом Госдумы седьмого созыва. Является зампредом комитета по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В январе 2020 года был назначен председателем комитета по делам национальностей.

Напомним, глава Чувашии Михаил Игнатьев был уволен президентом России в связи с утратой доверия. Предыдущие выборы главы республики проходили 13 сентября 2015 года. Игнатьев от «Единой России» выиграл с результатом 65,54% голосов избирателей. Николаев занял второе место с 14,73% голосов («Справедливая Россия»).