Москва, 29 января, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Увеличение зарплат сотрудникам повлечет за собой лишнюю нагрузку на бизнес, а работодатели не готовы к этому в сегодняшних экономических условиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Больше половины работающих граждан (54%) не ожидают роста зарплат в 2020 году, пишет РБК со ссылкой на данные опроса Аналитического центра НАФИ.

«Такие ожидания объективны: если нет прямой нормы в соответствующем контракте или законом не зафиксировано обязательное повышение в отдельных случаях, то работодатели при нынешнем уровне развития экономики неохотно идут на повышение заработной платы», — заявил Нилов.

В частности, отмечает он, большинство работодателей опасаются дополнительной нагрузки на бизнес из-за роста зарплат, а также негативного влияния на рентабельность бизнеса и на стоимость выпускаемой продукции.

«Граждане, конечно, всегда находятся в ожидании увеличения заработной платы хотя бы на уровень инфляции, но работодатели на это неохотно идут… При этом законодательно в это вмешиваться не стоит — вопрос очень тонкий, и в нём следует ориентироваться на общие нормы Трудового кодекса и внутренний трудовой договор», — отметил Нилов.