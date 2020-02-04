Москва, 4 февраля, 2020, 05:50 — ИА Регнум. Те в России, кто занял «принципиальную» позицию по отношению к любым инициативам политической власти — «всё, что идет из Кремля, есть абсолютное зло» — попали в нелегкую ситуацию, пытаясь отреагировать на послание президента Федеральному Собранию. О том, во что вылилась эта неготовность, и с какими тезисами российская непримиримая оппозиция собирается атаковать путинский план внесения поправок в Конституцию, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Конституция Российской Федерации

Выступать напрямую против предложений Путина об укреплении суверенитета России и мерах, которые необходимо для этого принять, для любого оппонента было бы подобно политической смерти. О необходимости таких поправок говорилось не первый год, причем речи эти звучали с разных участков политического спектра. Поэтому в возникшей ситуации ярому оппозиционеру, чтобы остаться таковым, приходится применять некую изощренность ума.

Судя по репликам, которые доносятся из оппозиционного стана, упор либералоподобные политики собираются делать не на содержание путинских предложений, а на форму их проведения в жизнь. Например, требовать срочного созыва Конституционного собрания и референдума, без которых «никаких поправок законно не принять». Мысль по-своему интересная, но в корне неверная, ведь согласно Регламенту Госдумы, поправки в Конституцию РФ могут приниматься и в форме текста законопроекта — на что полномочий ГД вполне хватает.

И до тех пор, пока речь шла о законопроектах, которые выгодны российским либералам, никаких претензий к данному порядку у них не возникало. Может, и теперь не стоит начинать махать кулаками, борясь за реванш там, где для него нет ни малейшего шанса? Впрочем, если инициаторам нужна не победа, а участие — она же великая хомячковая буза по типу 2011 года — то на такие тонкости никто внимания обращать не станет.

Читайте статью Владимира Павленко «Почему у оппозиции нет шансов против конституционной реформы?».