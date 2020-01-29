Ярославль, 29 января, 2020, 15:40 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитет Ярославля хотят пригласить директора департамента здравоохранения Руслана Саитгареева для отчета о ситуации с медициной в городе. Об этом городские депутаты заявили на заседании комиссии по бюджету, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Скорая помощь в Ярославле

Народные избранники заявили о том, что состояние здравоохранения в городе ухудшается. При этом говорили об этом депутаты фракции «Единая Россия». С яркой речью выступил депутат, директор завода «Резинотехника» Михаил Шабанов. Он поднял вопрос исполнения январского послания Владимира Путина.

«Президент озвучил 550 млрд рублей на здравоохранение, на повышение его работоспособности, в частности, фельдшерские пункты, районные поликлиники. А мы как-то уже начинаем работу по запросу и выделению на Ярославскую область, на город Ярославль каких-то денежных средств, которые позволили бы нам эти вопросы решать? Потому что вы сами знаете, какое состояние медицины. Люди во всех районах обращаются, где-то лучше, где-то хуже, но в целом она в последнее время разрушилась, а где-то вообще практически обнулилась», — сказал депутат муниципалитета Ярославля Михаил Шабанов.

Также Шабанов обратил внимание на состояние школ искусств, о которых тоже говорил президент.

«Есть школы, у которых текут крыши нещадно, директора сидят не в своих кабинетах, окна рушатся, трубы рушатся. Об этом мы как будем заботиться? Я понимаю, школы надо новые строить, но есть старые, там учатся по несколько сотен ребятишек», — сказал Михаил Шабанов.

Наиболее образным стало выступление о выдаче льготных лекарств. Складывалось ощущение, что депутат знает об этом на личном опыте. Также он упомянул инструктаж ярославских депутатов о необходимости позитивных постов в социальных сетях, о котором недавно рассказывало ИА REGNUM.

«Третий момент — самый смешной и ужасный. Наши льготники не могут получить льготные лекарства, инсулин и прочее, и при этом президент говорит, что в бюджете государства осталась куча средств, которые не были потрачены на льготные лекарства по одной простой причине: не успели разыграть конкурсы. Это на всю страну звучит, после этого нам говорят: приходите в народ, общайтесь, и гасите эту энергетику, но как ее гасить? Давайте разберемся, рассмотрим, запрос сделаем, переговорим со старшими товарищами, что это за деньги, как организовать постоянное проведение конкурса, если есть необходимость создания какой-то комиссии по контролю за распределением льготных лекарств, давайте ее создадим. Но это реальные люди, это наши с вами родители, бабушки, дедушки. Они сидят без лекарств! Наши родственники, братья, сестры, их полно людей-то в городе», — сказал Михаил Шабанов.

Председатель комиссии Сергей Смоленский попытался убедить коллег, что медицина не входит в полномочия местных властей. Впрочем, каких-либо других оценок состояния здравоохзранения не прозвучало.

«Население говорит — нас ведут к платной медицине. Не будет никакой страховой, я условно говорю», — сказал депутат Сергей Смоленский.

Депутаты решили пригласить директора депздрава для рассказа о состоянии медицины и о том, что делается для улучшения ситуации и реализации послания президента.

«Не любитель у нас директор департамента здравоохранения ходить и что-то объяснять. Поэтому в преамбуле приглашения его на эту встречу как минимум заместителя, но желательно его, написать, что большую часть бюджета дает город Ярославль и депутаты должны из первых уст узнать о состоянии в здравоохранении», — сказал депутат Анатолий Каширин.

Решение об этом депутаты записали протокол.