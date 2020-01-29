Ростов-на-Дону, 29 января, 2020, 15:09 — ИА Регнум. Массовая авария с участием пассажирского автобуса на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошла по вине водителя грузовика Scania. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделе безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

ГИБДД РО Авария на трассе М-4 «Дон»

Как предполагают сотрудники Госавтоинспекции, мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

ИА REGNUM напоминает, что утром 29 января в Аксайском районе столкнулись автомобиль Renault, грузовик Scania, микроавтобус Mercedes и рейсовый автобус ПАЗ. Два человека погибли, восемь человек госпитализированы.