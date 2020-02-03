Дамаск, 4 февраля, 2020, 02:16 — ИА Регнум. События на Ближнем Востоке, включая и недавнее убийство высокопоставленного иранского военного Касема Сулеймани, и крушение украинского «Боинга», сбитого над территорией Ирана, вновь обращают все взоры к этому региону. Так ли критичны политические и имиджевые потери Ирана, как это пытаются представить его противники, обсуждает в своей статье автор ИА REGNUMСергей Шакарянц.

Хаменеи выступает перед солдатами КСИР

Конечно, и убийство Сулеймани, и крушение «Боинга» стали сильными ударами по престижу Ирана. Но теперь речь идет об ответных действиях Тегерана. И здесь ставка, судя по всему, делается на тщательную проработку возможных ответов. Примером тому может служить расследование инцидента вокруг «Боинга», принадлежавшего Украине, но перевозившего в основном граждан Ирана.

По версии, прозвучавшей в заявлении замначальника Генштаба ВС Ирана Али Абдаллахи, речь может идти о внешнем воздействии на систему ПВО, в результате которого гражданский авиалайнер был ошибочно опознан как враждебная цель. Косвенно версию о кибератаке подтверждает серия информационных вбросов со стороны американских и израильских военных экспертов.

В результате создается впечатление, что США и Израиль, которые понимают, что правда о кибертеррористической операции против Ирана со временем может выйти на поверхность, пытаются заранее обвинить друг друга в причастности к этой «затее». Действительно, сейчас, когда Иран пытаются представить в виде параноидального персонажа, неспособного отличить крылатую ракету от гражданского авиалайнера, все риторические преимущества — на стороне его противников. Но что будет, если расследование покажет несколько другую реальность?

Читайте подробности в статье Сергея Шакарянца «Россия — лидер, Иран — устойчивый «второй призёр», Турция «в ауте»».