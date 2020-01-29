Калуга, 29 января, 2020, 14:40 — ИА Регнум. 29 января в Городской думе Калуги состоялось заседание фракции «Единая Россия» под председательством заместителя председателя думы Сергея Павлова. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в заседании также приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов, временно исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий Денисов и заместитель городского головы Юрий Моисеев.

Пресс-служба Городской думы Калуги Фракция «Единой России» в калужской думе обсудила итоги работы за год

Был рассмотрен и одобрен отчёт о работе фракции в 2019 году.

По предложению фракции «Единая Россия» в прошедшем году из городского бюджета было выделено 20 миллионов рублей на ремонт школ. Сергей Павлов отметил, что по ряду причин проект не удалось реализовать в полном объёме: много времени ушло на подготовку документации, поздно были проведены торги, кроме того возникли проблемы с ремонтом школ, являющихся объектами культурного наследия.

Негативный опыт будет учтён управлением капитального строительства. Руководитель фракции Сергей Павлов также подчеркнул необходимость усиления контроля за ходом реализации социальных программ.

«Как сказал председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев, жизнь партий измеряется предвыборными циклами, сроками парламентских выборов, иных выборов. Но людям нужен совсем другой календарь, в котором каждый день приближает их к жизни, о которой они мечтают. К будущему, в котором они уверены и которое мы можем и должны им обеспечить. Это и есть наша главная цель», — отметил Сергей Павлов.

Также в ходе заседания был утверждён план работы фракции на 2020 год и рассмотрены вопросы оказания социальной помощи малолетним узникам.